P!NK a fait son grand retour avec son single “What About Us”. Son nouvel album “Beautiful Trauma” sort aujourd’hui. Depuis la sortie de son premier album “Can’t Take Me Home” en 2000, P!NK a gravi les échelons, en sortant 6 albums studios et 1 best of, vendus à plus de 42 millions d’exemplaires. En plus de ses nombreux singles apparus au top 10 du Billboard Hot 100, la bad girl a également reçu une multitude de prix tels que : 3 Grammy Awards, 6 MTV VMA, 2 MTV Europe Awards.