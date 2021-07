Jongleur né, vous recherchez le poste où vous devriez travailler en autonomie, faire preuve d'un esprit logique, être réactif et organisé ? Vous êtes doté d'une forte capacité d'adaptation, les aléas ne vous font pas peur ? On a Le poste fait pour vous !

Nous recherchons pour l'un de nos clients, une entreprise leader à la pointe de la technologie : un planificateur ordonnanceur H/F.

Vos missions consistent à :

- Assurer la planification initiale des projets, en fonction de la charge de travail allouée au projet et des délais de livraison selon les modèles

- Utiliser le logiciel de planification PS NEXT et s'assurer de son utilisation efficace par tous les services concernés

- Mettre à jour l'évolution de l'avancement des projets

- Étudier la faisabilité de réalisation des commandes et des offres, déterminer la capacité, la disponibilité des moyens de production

- Établir un plan hebdomadaire

- Participer aux revues de lignes

- Planifier et ordonnancer les ordres de fabrications, en interface avec la Production

- Faire le lien avec les Approvisionneurs et les Acheteurs Approvisionneurs

- Préparer les plannings standards mensuels pour diffusion à la vente

- Gérer les flux d'informations et superviser le flux de matières

- Réguler la charge de travail en fonction de la capacité et des délais de livraison des commissions en cours, en accord avec les Responsables de Production et les Chefs de Projets

- Planifier la fabrication en fonction des commandes, des impératifs et des aléas

- Organiser, réguler l'acheminement et la circulation des flux de production entrants et sortants

- Identifier des risques de rupture et d'approvisionnement de production, proposer des solutions en interne et déterminer des besoins en produits, en matières

- Animer les réunions de suivi

Profil recherché

De formation de type Bac+2 technique, vous avez la connaissance des principes de planification. Vous êtes habile dans l'utilisation d'outils informatiques de planification et GPAO. Vous portez un Intérêt pour les processus de montage et test des machines. Vous disposez d’un bon relationnel et une aptitude à travailler en transversal avec les fonctions annexes.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-kead8faaj4.html