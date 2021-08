Description du poste PRÉSENTATION PUR etc. est une enseigne de restaurants engagés et alternatifs, proposant des produits cuisinés dans sa propre cuisine artisanale à partir de matières premières fraîches, brutes, locales et de saison, et labellisées (bio, label rouge, commerce équitable...) et limitant le plus possible son impact sur l'environnement (zéro déchet...). Le concept a été créé à Strasbourg début 2011. Le réseau comprend aujourd'hui 10 restaurants en France. Le restaurant recherche un plongeur et volant salle. Nous cherchons pour la fin Aout un(e) plongeur(euse) ; nous offrons un CDI à temps partiel (27h / semaine) sur les services du midi (4 services du mercredi au samedi) et les services du soir (5 services du mardi soir au samedi soir). Sous la responsabilité d'un responsable ou de la direction, votre rôle sera de gérer la plonge en lien avec nos serveurs en salle. Notre plonge est en sous-sol, vous serez au contact direct avec le restaurant et son univers. Si vous aimez la restauration bio, locale, zéro-déchet et l'univers de la restauration ; si vous êtes souriant(e) et rigoureux(euse), rejoignez nous ! Type d'emploi : 27h/semaine (du mercredi soir au samedi soir et le dimanche journée) CDI Nombre d'heures : 27 par semaine Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI Salaire : 1 200,00€ à 1 250,00€ par mois Avantages : * Participation au Transport Horaires : * Du Lundi au Vendredi * Périodes de Travail de 8 Heures * Travail en journée * Travail les Jours Fériés * Travail le Week-end Mesures COVID-19:Port du masque ; gel en libre service Télétravail: * Non