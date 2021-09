La Table des Malker à Munster recrute un Plongeur (H/F).

Pour accompagner le développement de notre restaurant, nous recherchons un plongeur. Notre volonté est de développer le patrimoine culinaire de la Vallée de Munster et plus globalement de la région ; nous travaillons donc principalement avec des produits fermiers locaux pour élaborer nos plats.

Nous proposons un poste en CDI à 39h. Nous sommes ouverts les lundis et mardis de 11h30 à 17h30 ; et du mercredi au dimanche de 11h30 à 22h00.

Si vous êtes passionné par la cuisine, rigoureux et avez la volonté de travailler avec une équipe jeune et dynamique, envoyez-nous votre candidature . Nous ne demandons pas d'expérience particulière ; une formation pour le poste vous sera assurée.

Vous serez amené à réaliser la plonge et le nettoyage, ainsi que des préparations culinaires de base (éplucher les légumes, taillage des légumes, nettoyage de la salade, vinaigrette, desserts ), et le dressage des assiettes froides (entrées, planchettes ).

Rémunération SMIC horaire en vigueur pour 39 heures / semaine.

Repos : 1 week end par mois, 2 à 3 fois en coupure par semaine. 2 jours de repos consécutifs par semaine.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/120HHBF