POSTE : Plongeur H/F

DESCRIPTION : Casino Barrière de Blotzheim

Barrière recherche un Talent : un Plongeur H/F

Barrière, c'est 33 Casinos, 18 Hôtels, plus de 120 Restaurants et Bars, 14 Spas, 3 Golfs, 2 Tennis club, 1 Balnéo, 1 Thalasso. Barrière, c'est aussi 50 métiers incarnés par près de 7000 collaborateurs.

Et par vous aussi demain?

Contexte & Lieu de travail, pour briller en entretien

Le Casino Barrière de Blotzheim est un complexe multi loisirs de 160 salariés composé d'un casino, d'une salle de spectacle, de restaurants et bars.

Vous travaillerez sous la responsabilité de notre Chef de Cuisine réputé pour sa minutie et son goût de la gastronomie !

Vos missions si vous l'acceptez

- Participer au nettoyage, faire la plonge.

- Respecter et faire respecter les règles d'hygiène conformément aux principes HACCP tant en matière de production que de réception et de stockage.

- En fonction du profil : possibilité d'être amené à réaliser des tâches de commis de cuisine.

- Travail en continu, le week-end et les jours fériés.

PROFIL : Votre bon Profil

Vous maniez le couteau à la perfection et avez le goût des choses bien faites? Vous êtes sûrement le talent que nous recherchons !

Titulaire d'un CAP ou d'un BEP de cuisine, vous disposez d'une première expérience réussie à un poste similaire.

Vous disposez d'une bonne connaissance des réglementations sur l'hygiène et des techniques de base de présentation et de conservation des mets.

Ponctualité, esprit d'équipe et motivation sont vos atouts.

Nos "Pétillances"

Le 13e mois et intéressement participation.

Un CSE dynamique proposant de nombreux avantages.

Une bonne mutuelle pour prendre bien soin de vous.

L'opportunité de suivre des formations (métiers, produits, d'empowerment...).

La chance de pouvoir parcourir la France et le monde au fil de vos envies.

Une session d'intégration pétillante pour rejoindre la famille Barrière avec le sourire.

Un accompagnement personnalisé pour développer votre potentiel et évoluer au sein de notre Casino et du Groupe.

Des tarifs collaborateurs pour se faire des week-ends de rêve.

Et encore... on ne vous dit pas tout !

Faire vivre des moments exceptionnels à nos clients, voilà votre future raison d'être.

Barrière, 50 métiers, 1 seul état d'esprit. N'hésitez plus, rejoignez-nous !

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/1828442