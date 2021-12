Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et agréable Vous disposez d'une expérience solide en tant que plongeur Ce poste est fait pour vous !

Nous recherchons pour le compte de notre client un(e) Plongeur(euse) H/F.

Vos missions consisteront à :

- Maintenir la cuisine propre en procédant au lavage et à l'entretien des locaux, du matériel et essentiellement de la vaisselle.

- Appliquer les normes d'hygiènes et de sécurité

- Porter de lourdes charges

Ce qu'ils vous proposent :

- Une longue mission

- Poste basé sur Staffelfelden pour un démarrage dès que possible.

- Rémunération : smic



Pour ce poste vous devez :

- Avoir de l'expérience en tant que plongeur

- Avoir des connaissances HACCP

- Etre rigoureux et discipliné

- Etre titulaire du permis B

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à nous transmettre votre CV par mail.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/6592850