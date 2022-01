Le plongeur est chargé d'assurer le nettoyage de la vaisselle et des couverts utilisés lors du service, ainsi que tout le matériel utilisé en cuisine (casseroles, marmites, fours, batteurs ).

- Il assure également le nettoyage des locaux de cuisine et annexes (carrelages et sols, tables de travail, écoulements ) et assure le débarrassage des poubelles et ordures.

- Lorsqu'il n'y a pas de vaisselle à nettoyer, il aide la cuisine dans des petites préparations ou dans la mise en place.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/125RQYP