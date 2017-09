Les plus grandes stars récoltent de l’argent pour les victimes des ouragans

Les plus grandes stars se sont retrouvées ce 12 septembre, pour un téléthon Hand to hand venant en aide aux sinistrés des ouragans Irma et Harvey. George Clooney, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Al Pacino, Jamie Foxx, Sam Smith, DJ Khaled, Gwen Stefani, Kelly Rowland, Luis Fonsi, Demi Lovato, Justin Bieber, Nicky Minaj, Bruce Willis, Richard Gere, Catherine Zeta-Jones, Daniel Craig, Nicole Kidman ou Julia Roberts sont venus appeler aux dons les téléspectateurs. Plus de 14 millions de dollars de dons ont été collectés, sachant que l’émission n’a duré qu’une heure.