Plusieurs collectes de sang organisées dans le Haut-Rhin, les besoins sont énormes !

Le point commun entre Ingersheim, Meyenheim ou encore Ottrott aujourd’hui ?…. Ces 3 communes organisent ce lundi une collecte de sang.

Et si on en parle, c’est parce que l’établissement français du sang (EFS) lance un appel urgent aux dons. Le mois de mai est propice aux longs week end. Csq , les dons seront moins nombreux et les réserves risquent de devenir trop faibles pour répondre aux besoins. Il faut se mobiliser des aujourd’hui.

Alors un “simple” don du sang prend 12 minutes. C’est un peu plus long pour les dons de plaquettes : 1h30.

A savoir que pour donner son sang, il faut :

être âgé de 18 à 70 ans

peser plus de 50 kg

être en bonne santé. Inutile de venir si vous êtes anémiques, si vous sortez d une infection, si vous êtes enceintes ou venez d’accoucher. Idem si vous venez de vous faire un tatouage, un délai est nécessaire !

mais pour tous les autres: n’hésitez pas à venir donner votre sang! 10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour soigner les patients. Plus d info sur le site de l EFS.

https://dondesang.efs.sante.fr/