Polémique, Chris Brown offre un singe à sa fille

Sur Instagram, Chris Brown a partagé une vidéo dans laquelle il donne un singe à Royalty, sa fille de trois ans. La s’est attirée les foudres des internautes et des associations protectrices des animaux. “Honteux, les animaux sauvages ne sont pas des animaux de compagnie”, s’est énervé sur Twitter un fan. Tandis qu’un autre a trouvé ce cadeau “dégoûtant”. Chris Brown s’est expliqué et selon TMZ, le singe est en fait celui du rappeur et n’appartient pas à la petite fille. Il l’aurait adopté il y a plusieurs mois et l’aurait nommée Fidji.

Une publication partagée par 💔🌕🏆 🔥🐐 (@chrisbrownofficial) le 6 Déc. 2017 à 18h46 PST