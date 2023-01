Nous recrutons pour notre partenaire Spécialisé dans les Travaux Publics, un POSEUR DE CANALISATIONS H/F.

Au sein de votre équipe, vous intervenez sur des chantiers de type maison individuelle et vos missions sont les suivantes :

- Assemblage de tuyaux et pose de regards

-Pose de réseaux

- Lecture de plans

Le poste est à pourvoir IMMÉDIATEMENT.

La rémunération reste à convenir selon expérience.