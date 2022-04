Nous recrutons pour notre partenaire situé dans le secteur d'Hirsingue, un POSEUR DE FENETRES H/F.

Le poste est à pourvoir immédiatement pour une mission en intérim.

Vos tâches seront les suivantes:

- Vous assurez en autonomie la dépose et la pose de fenêtres (Bois et Bois/Alu)

- Vous aurez en charge divers travaux de manutention et de déchargement du matériel

- Vous avez la responsabilité du bon déroulement des poses

La rémunération est à définir selon vos expériences et la convention collective applicable.