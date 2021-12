SATIS recherche pour un de ses clients un POSEUR DE CANALISATIONS (H/F) pour effectuer les tâches suivantes:

Vous effectuez l'installation et la maintenance des réseaux d'eau, d'assainissement, de gaz et toutes les installations de transport et de distribution de fluides selon les règles de sécurité.

Réseaux secs et humides

Démarrage: Décembre 2021

Durée : plusieurs semaines

Lieu de mission: Colmar

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/124XJTD