SociétéSofitex GuebwillerFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, SOFITEX est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. SOFITEX fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.MissionNous recherchons pour l'un de nos clients, situé à SOULTZ, un Préparateur de commande / Approvisionneur H/F pour compléter ses équipes en CDI.Rattaché(e) au Directeur d'Exploitation, vos missions sont les suivantes : Préparer les commandes et réceptionner les marchandises Approvisionnement pour la gestion des produits en respectant les délais annoncés au client. Gestion des commandes, de la création à la réception des marchandises, litiges fournisseurs Temps de travail hebdomadaire : 35h (8h00-12h00 / 13h30-16h30)Salaire : à définir selon expérience + tickets restaurantLe poste est à pourvoir en CDI, démarrage rapide.ProfilGarant(e) de l'approvisionnement, du stock et de la qualité, vous êtes force de proposition à l'amélioration continue afin de mettre en valeur les produits et les prestations de service.Plus qu'un diplôme, c'est aussi votre personnalité et votre expérience qui intéressent !Vous justifiez impérativement d'une solide expérience professionnelle réussie, idéalement dans la visserie, la connaissance de ces produits est un plus. Motivé(e) et volontaire, vous aimez travailler en équipe, vous savez allier rapidité d'exécution, rigueur, précision et organisation.Vous êtes à l'aise avec l'informatique (pack office) et le web.L'Allemand et Anglais sont souhaités ainsi que le CACES 3

