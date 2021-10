Prêt à rejoindre U-Logistique, le logisticien révélateur de talents et de performances ?

Missions :

- Préparer les commandes des différents magasins, par commande vocale

- Acheminer les palettes filmées et étiquetées en zone d'expédition et de stockage

- Participer au bon fonctionnement de l'entrepôt (contrôles, inventaire, nettoyage)

- Poste en 2x8

- Longue mission avec possibilité d'évolution

Profil :

- Être titulaire du CACES 1 B

- Connaître les règles et procédures lié à la préparation de commandes en entrepôt

- Apprécier le travail en équipe et être organisé

- Sérieux et motivé

- Travail autonome

- Esprit d'équipe

Rémunération et avantages :

- Taux horaire fixe + 10% de fin de mission + 10% de congés payés + prime de production

- Panier repas

- Indemnité de déplacement

- Primes collective et/ou individuelle + participation aux bénéfices + CET 5% ;

- Acompte de paye à la semaine si besoin ;

- Possibilité d'intégration rapide, de formation et d'évolution ;

- Bénéficier d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde enfant, déplacement...).

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter l'agence

Toutes les candidatures sont étudiées, nous recrutons selon des Sessions de Recrutement.

A bientôt !

Nos clients sont informés des mesures de protection contre le COVID19 et s'engagent à les mettre en œuvre pour l'ensemble des salariés.

