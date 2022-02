Vous assurerez des travaux de magasinage et serez chargé(e) de préparer des colis d'après des bons de commandes. Vous filmerez les palettes ainsi constituées et les déplacerez manuellement (port de charges lourdes) ou à l'aide d'un chariot élévateur (si vous possédez les CACES 3 et/ou 5).Vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans en industrie (agent de production, magasinier, ...) et possédez, si possible, les CACES R489 catégories 3 et 5 à jour.

Des connaissances en informatique ainsi qu'en lecteur code-barre seraient appréciées. Vous êtes dynamique et prenez des initiatives.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128CZNY