Au coeur du service logistique vous gérez votre magasin et votre stock.

Vous chargez et déchargez les camions et rangez votre stock.

Vous préparez vos commandes d'appareils près à partir ainsi que les pièces et accessoires et les chargez au départ.

Vous avez une expérience significative en gestion de stock ainsi que dans l'utilisation de votre CACES 3.

Vous êtes rigoureux et avez un bon savoir être.

Vous savez travailler en équipe.

Mission longue.

Horaires de journée 7h - 17h le vendredi vous terminez à 12h30

Tickets restaurant et 13ème mois

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128NZGB