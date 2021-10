Le poste : Votre agence PROMAN recherche pour l'un de ses clients un préparateur de commandes H/F. Vos missions consisteront à : - Réaliser le prélèvement des produits selon les instructions de préparation de commande et constituer les colis, lots, etc. - Charger des marchandises, des produits. - Acheminer des marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de production. - Suivre l'état des stocks. - Proposer un service ou un produit adapté à la demande client. Ce poste est à pourvoir dès que possible. Profil recherché : Vous savez lire et interpréter des documents de suivi de commande. Vous êtes respectueux des règles et consignes de sécurité dans ce domaine. Votre dynamisme, votre organisation et votre maîtrise des logiciels de gestion des stocks vous permettront de mener à bien votre mission. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap