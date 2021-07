Notre client, un des leaders de la logistique de santé, recherche un Agent Logistique H/F

Ce poste vous ouvrira de nombreuses portes pour des opportunités professionnelles et des évolutions de carrière.

Missions de l'Agent Logistique H/F :

- Identifier le lieu de stockage ou de prélèvement de la marchandise et prélève les quantités commandées.

- Préparer les commandes et les mettre à disposition sur les quais d'expédition,

- Assurer la qualité de la constitution du support de préparation.

- Etiquetter,

- Acheminage / roulage

Profil recherché d'Agent Logistique H/F :

- Avoir de la rigueur pour la préparation des commandes pour les clients des pharmacies

- Etre dynamique

- Vous appréciez travailler en équipe dans un environnement dynamique

- Horaires : 11h-14h et 18-21h

Cette mission est au taux horaire de 10,25 € par heure + 10% de congés payés + 10% d'indemnités de fin de mission.

