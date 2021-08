Dans le cadre de son développement, notre client est à la recherche de préparateurs/préparatrices de commandes pour notre client basé aux alentours de Mulhouse !

Pas besoin de Caces, juste de sérieux et de minutie, un soupçon d’énergie et une pincée de bonne humeur. Le tout enrobé de votre plus grande motivation !

Mission en vue d’embauche, contactez-nous!

Satis intérim 03 89 43 34 34

10 rue de la Sinne 68100 Mulhouse

https://satis-interim.jobs/job/preparateur-de-commandes-h-f-2/