Rejoignez les 30 000 collaborateurs de l'Appel Médical et bénéficiez de nombreuses tâches et emplois les plus adaptés à vos envies et compétences tout en profitant des nombreux services et avantages exclusifs. Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin.Nous recherchons pour le compte de notre client, une officine idéalement située, un Préparateur en pharmacie (H/F) diplômé.Vous êtes en charge de la délivrance sous contrôle du Pharmacien et avez un rôle de conseil auprès des patients. Vous pouvez réaliser des préparations (pommades, gélules, protocoles) sous la responsabilité et le contrôle du Pharmacien. Vous recevez, rangez et gérez les stocks de médicaments. Vous avez la possibilité de vendre également des produits parapharmaceutiques (cosmétiques), des appareillages médicaux et accueillez la clientèle. Le métier s'exerce le plus souvent debout et comporte un contact permanent avec la clientèle.

