Poste :Vous exercez en pharmacie à usage intérieur et participez, sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance, à la gestion, l'approvisionnement, la délivrance des médicaments et autres produits de santé aux différents services et non directement aux malades, à la réalisation des préparations et à la division des produits officinaux. Votre activité peut s'étendre à la préparation des dispositifs médicaux stériles ainsi qu'à la préparation des médicaments radiopharmaceutiques et anti-cancéreux. Le métier ne comporte aucun contact avec les patients.

Profil :Vous êtes titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou étudiant en pharmacie inscrit en 3éme année minimum avec de l'expérience en Pharmacie à Usage Intérieur. Le diplôme hospitalier n'est pas obligatoire dans le privé, mais une solide expérience est souhaitée. Concernant le salaire le taux horaire est fixé selon la convention applicable au sein de la structure et selon votre expérience (reprise d'ancienneté). Merci de nous envoyer votre CV par email en cliquant sur le lien "postuler en ligne" de cette annonce. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître l'ensemble des missions disponibles dans notre agence.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/5977509