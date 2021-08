Descriptif Sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien : - Assurer la dispensation globale et/ou nominative des médicaments aux unités de soins et établissements du GCS - Assurer le suivi et la gestion des armoires à pharmacie des unités de soins et ETS du GCS (visites d'armoires) - Assurer l'approvisionnement des dispositifs médicaux Missions spécifiques : - Assurer la dispensation des médicaments aux patients en ambulatoire (rétrocession) - Réaliser la dispensation journalière ou hebdomadaire individuelle nominative - Assurer la réalisation de commandes de médicaments Horaires : 35h/semaine - 7h/jour de travail effectif - Horaire d'ouverture de 8h à 15h30 ou horaire de fermeture de 9h30 à 17h du lundi au vendredi avec 1/2h de pause repas. Savoir-être professionnels : Travail en équipe Sens de l'organisation Rigueur Formation : Bac ou équivalent médecine - BP Préparateur en pharmacie.

