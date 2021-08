Préparateur en Pharmacie (h/f), Ste Marie Aux Mines H/F Vous interviendrez au sein d'une officine et accomplirez les tâches suivantes :Réceptionner les commandes et ranger les médicaments selon des critères très précis,Gérer les stocks (vérification des dates, éliminations des produits périmés, passation de commandes auprès des grossistes ou des laboratoires),Conseiller les clients et leur vendre différents articles (médicaments sans ordonnance, prothèses, parapharmacie),Délivrer des médicaments sur prescription en vérifiant la posologie et l'absence d'associations dangereuses, Traduire les doses prescrites en nombre de boîtes, S'assurer de la bonne compréhension de l'ordonnance,Enregistrer les feuilles de soins,Tenir à jour le registre des produits dangereux (nom du médecin, nom et adresse du patient),Effectuer la télétransmission des données aux caisses d'assurance maladie.Prêt(e) à relever le défi ?Faire partie des collaborateurs intérimaires d'Adecco Médical vous permet de bénéficier de nombreux avantages :1 - Comité d'Entreprise2 - Avantages sociaux : Aides du FASTT (Logement, prêt bancaire), prise en charge de la Mutuelle3 - Un service de Formation.4 - Responsabilité Civile Professionnelle et mutuelle.5 - Trouvez un contrat Mobilité Internationale en Outre-Mer. Aptitude(s) Vous êtes titulaire du BP de préparateur en pharmacie ? Vous disposez au moins d'une première expérience significative en qualité de préparateur en pharmacie en officine ? Vous disposez d'une excellente connaissance des médicaments (pharmacologie) et d'un esprit scientifique. Vous êtes d'un naturel vigilant, rigoureux et méthodique et vous possédez une capacité de concentration à toute épreuve ? Enfin, vous avez le sens du contact humain, êtes discret et patient pour écouter, conseiller et rassurer la clientèle.Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, alors n'hésitez plus Contactez-nous Adecco Médical Depuis plus 50 ans, notre réseau de 95 agences de proximité accompagne au quotidien la carrière des professionnels de santé. Travailler avec Adecco Medical, c'est la liberté de choisir son contrat (intérim, vacation, CDI et CDD), son service (MCO, Bloc, médico-social, Santé au travail.), sa région (France, Outre-Mer, Suisse.). Et c'est aussi la possibilité de suivre des formations variées. Et oui, on prend soin de votre carrière Rejoignez-nous au 0800 007 006 et sur adeccomedical.fr, Facebook et Linkedin. http://www.adeccomedical.fr Sainte-Marie-aux-Mines Intérim Préparateur en pharmacie.

