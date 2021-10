Vous êtes en charge de la délivrance sous contrôle du Pharmacien et avez un rôle de conseil auprès des patients. Vous pouvez réaliser des préparations (pommades, gélules, protocoles) sous la responsabilité et le contrôle du Pharmacien.

Vous recevez, rangez et gérez les stocks de médicaments. Vous avez la possibilité de vendre également des produits parapharmaceutiques (cosmétiques), des appareillages médicaux et accueillez la clientèle.

Le métier s'exerce le plus souvent debout et comporte un contact permanent avec la clientèle.

