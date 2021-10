Vous êtes préparateur(trice) en pharmacie diplômé(e) et vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge ?

Vous êtes polyvalent(e) et passionné(e) par la micronutrition ou tout autre spécificité ?

Vous avez de bonnes connaissances en orthopédie ?

La pharmacie TRINATIONALE située proche des frontières Suisse et Allemande recherche un(e) préparateur(trice) en pharmacie en CDI à temps temps plein.

Vous possédez une première expérience en officine, êtes souriant(e) et dynamique, rejoignez-nous !

Le poste :

· Idéal jeune diplômé

· Maîtrise des langues anglaise et/ou allemande appréciée

· Horaires flexibles

· Travail un samedi sur deux

· Travail régulier au sein d'un magasin de matériel médical situé en face de la pharmacie

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Horaires :

* Travail en journée

Rémunération supplémentaire :

* Prime semestrielle

Télétravail:

* Non

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/4045576