Au cœur de la ville de Munster, cette officine de proximité est à l'écoute de sa patientèle d'habitués et de touristes. Afin de maintenir un service irréprochable, la pharmacienne recherche un préparateur en pharmacie (H/F) pour renforcer son équipe.Soucieuse d'apporter le conseil le plus approprié, cette belle équipe de 5 personnes marche de concert et n'hésite pas à s'entraider grâce aux spécificités de chacun.Vous aurez à cœur de conseiller avec bienveillance chaque patient tout au long de la journée. Vous serez à l'écoute et apporterez des conseils personnalisés.Votre rôle consistera à :Accueillir les clients.Fournir des médicaments ou autres produits pharmaceutiques en vente libre ou prescrits sur ordonnance.Apporter des conseils.Connaître les dosages à respecter, les contre-indications ou autres effets indésirables d'un médicament.Gérer l'approvisionnement, les stocks et commandes.Réceptionner les commandes et ranger les médicaments.Effectuer la télétransmission des données aux caisses d'assurance maladieLivrer des produits aux clients de proximité.Notre Préparateur en Pharmacie (H/F) :· A une expérience professionnelle significative de 1 à 2 ans.· Est titulaire du BP Préparateur en Pharmacie· Sait utiliser Office, Smart RX ; Oreus serait un plus.· La maîtrise de l'allemand et de l'anglais sont nécessaires.· Le permis B est indispensable (petits déplacements pour la livraison de proximité).Rémunération :· CDI sur 35 h· Rémunération en fonction du profil.· Prime annuelle.· Indemnités kilométriques (livraisons).· Poste à pourvoir immédiatement.Vous vous reconnaissez dans cette belle opportunité, adressez-moi votre candidature en répondant à l'offre ou en m'envoyant directement un mail à l'adresse suivante : christine.furst@mercato-emploi.com

