PREPARATEUR DE COMMANDES (H/F)

A partir d'un bon de commande, vos principales missions seront :

Utiliser un système informatique (Vocale) pour effectuer le picking des produits

Scanner le/les produits à expédier et vérifier leur conformité

Conditionner les produits dans un colis/carton que vous étiquetterez

Constituer et filmer la palette en fonction de la taille et du poids de chaque carton

Acheminer sur zone la palette à l'aide de l'engin de manutention adapté

PROFIL :

vous êtes rigoureux, organisé et aimez travailler en équipe. Vous serez amené à manipuler des charges lourdes durant la constitution de la commande.

Prêt à vous lancer ? Postulez ! Contactez l'agence au 03 89 77 91 80

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2794554