Nous recherchons pour l'un de nos clients situé à Guebwiller, un Préparateur de commandes H/F en CDI.

Vos missions sont les suivantes :

* Préparation de commandes sur SAP

* Vérification de la disponibilité des pièces sur SAP

* Vérification de la conformité des articles (quantité, contrôle visuel.)

* Conditionnement des pièces

* Mise à jour de la commande dans SAP et demande de livraison

* Transports des colis dans la zone d'expédition

* Chargement à l'arrivée du transporteur

Le poste est à pourvoir en CDI dès que possible en horaires de journée.

Le taux horaire est en fonction du profil

Description du profil :

Expérience exigée sur un poste similaire en préparation de commandes (idéalement dans le fret aérien).

Vous avez des connaissances en mécanique, électrique et sûreté du fret.

Vous êtes à l'aise sur l'outil informatique (SAP et Excel)

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3646334