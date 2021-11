Description du poste : L'Agence Working Spirit recherche un Préparateur de Commandes sur le secteur de Hombourg (H/F) : Vos Missions : Préparer les commandes. Opérations de manutentions, de pickings. Contrôler, emballer et expédier les marchandises. Description du profil : Compétences : Être autonome, dynamique et organisé. Savoir travailler en équipe et s'adapter à une bonne cadence de travail.

