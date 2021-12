Vous aurez pour missions :

- Conditionnement/Emballage

- Contrôle qualité

- Préparation de commandes

- Conduite de chariots CACES 1.3.5

Pour ce poste, il ne faut pas être sensible aux odeurs, à la vue de tripes, au sang et au travail dans le froid.

Vous justifiez idéalement d'une expérience réussie en tant que préparateur de commandes. Vous êtes titulaire des CACES 1.3.5 à jour. Vous êtes organisé(e), sérieux/euse et volontaire.

Horaires d'équipe : 39h/sem de 4H00 -12H00

Rémunération : smic

Poste basé à Wittenheim

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à nous transmettre votre CV par mail.



https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/6592837