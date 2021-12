Préparation de commandes,Manutention légère,Réception et expédition des marchandises, Approvisionnement et gestion des stocks,Contrôle de la conformité des produits.Horaires :Du lundi au jeudi : 14h30 à 18h30Le vendredi : 14h30 à 18h00Vous disposez d'une première expérience réussie dans la préparation de commandes ?Alors n'hésitez plus, postulez !

