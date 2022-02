POSTE : Preparateur de Commandes avec CACES 1 Imperativement H/F

DESCRIPTION : Dans le cadre du respect des bonnes pratiques d'hygiène, de sécurité et d'environnement, vos missions seront les suivantes :

- La préparation des commandes selon la fiche d'instructions.

- Le contrôle de la conformité des commandes et des produits.

- La palettisation des colis.

- La mise à disposition de la marchandise sur zone de filmage.

- Le nettoyage et rangement du poste.

PROFIL : Nous recherchons une personne avec de l'expérience dans un poste similaire. Manipulation de trans palettes électriques. CACES 1 obligatoire ! Vous possédez une première expérience de préparateur de commandes, avez le goût du travail en équipe et le sens du travail « bien fait »

