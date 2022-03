POSTE : Préparateur de Commandes H/F

DESCRIPTION : Manpower MULHOUSE INDUSTRIE LOGISTIQUE recherche pour son client, un acteur du secteur de l'automobile, un Préparateur de commandes H/F

Vos missions seront les suivantes :

- Rassemblement des produits commandés.

- Emballage et garnissage des colis.

- Contrôle de la conformité des produits à livrer.

- Chargement sur le véhicule de transport.

- Validation des bons de livraison et de transport avec le chauffeur.

- Etiquetage des articles et des cartons.

- Gestion des stocks : contrôle de la rotation des produits, vérification de leur disponibilité, approvisionnement auprès des fournisseurs, rangement, nettoyage, inventaire.

Vous êtes capable de tenir un rythme cadencé ?

?On dit de vous que vous êtes quelqu'un de polyvalent, ayant l'esprit d'équipe et d'initiative ?

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0609552