Missions:

- Préparation de commandes de produits alimentaires frais pour restaurants et collectivités (picking, bons de commandes sur papier).

- Travail au FRAIS (0 à 1 degré).

Horaires et salaire:

- Horaires: 17h00-01h00 minimum (mais dispo demandée jusqu'à 03h du matin pour heures supplémentaires).

- 10,50 euros / heure + panier de nuit (6,30 euros) + majorations de 25% à partir de 21h + heures supplémentaires au delà de 35h/semaine + 10% indemnités fin de mission + 10% congés payés.

- Prime de froid mensuelle (proratisée) de 100 euros et prime de vestiaire mensuelle (proratisée) de 40 euros. Le froid ne vous fait pas peur et vous aimez travailler en soirée et nuit

Ce poste est fait pour vous !

Profil:

- Caces 1B obligatoire (logistique). Caces 5 apprécié.

- Travailler dans le FROID (à peine 1 degré).

- 1ère expérience dans la préparation de commandes ou issu d'une formation logistique et débutant.

Postuler