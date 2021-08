Description de l'entrepriseSofitex CernayFort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.Profil recherchéVous savez travailler dans le respect des consignesRigueur et dynamisme seront des atouts importants pour mener à bien le poste. méthodiqueesprit d'équipe.CACES 3 nécessaire (utilisation ponctuelle) .

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/9748501