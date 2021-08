Notre agence Adéquat Mulhouse recrute pour notre client, des AGENTS DE QUAI (F/H). Prêt à vivre une expérience passionnante ? Chez notre client, Le Leader Européen du transport et de la logistique alimentaire, vous agissez au cœur d'un monde en pleine évolution. Votre défi ? Apporter chaque jour à des millions de consommateurs des produits essentiels pour se nourrir, en toute sécurité.Les rejoindre, c'est l'opportunité de vous épanouir dans un environnement stimulant, de partager votre enthousiasme, de nourrir votre envie d'entreprendre et de booster votre esprit d'équipe. Missions : Dans le respect des règles de sécurité et les bonnes pratiques d'hygiène, vous : - Chargez et/ou déchargez les camions à quai en collaboration avec les autres membres de l'équipe- Contrôlez rigoureusement la qualité et la quantité de la marchandise : état, prise de température, scannage, signalement et gestion des anomalies.- Triez et zonez les colis / palettes, dans un souci constant de satisfaction de nos clients destinatairesFlexible et disponible, vous êtes prêts à travailler en horaires de travail décalées Jour.Jours travaillés variables sur la semaine ou du Lundi au Samedi avec deux jours de repos. Profil : - Vous avez idéalement une première expérience en manutention- Capacité à travailler sur un quai réfrigéré entre 2 et 4°- CACES 1 A et CACES 1 B (R489 et R485 avec expérience obligatoire) - Amplitudes horaires selon besoin de notre client, disponible pour travailler : Horaires nuit (démarre de 22H à 1H du dimanche soir au samedi matin) Ou horaires journée (équipe PM 13H-20H30 du lundi au vendredi) Rémunération et avantages :- Taux horaire fixe + 10% de fin de mission + 10% de congés payés ;- Primes collective et/ou individuelle + participation aux bénéfices + CET 5% ; - Longue mission, poste en vue d'embauche - Acompte de paye à la semaine si besoin ;- Possibilité d'intégration rapide, de formation et d'évolution ;- Bénéficier d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde enfant, déplacement...). Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre au (téléphone caché).

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/9949007