Description du poste :

Plateforme Logistique de grande renommée spécialisée dans la distribution de produits saisonniers ou permanents.Exécuter des opérations de réception, de stockage, de tenue des stocks, de préparation de commandes et d'expédition de marchandises, produits, matières premières, ... selon les procédures qualité, les règles d'hygiène et

de sécurité et les impératifs de délais.

Horaires de journée

Taux horaire : 10.25EUR brut/horaire

Description du profil :

Appliquer les consignes et respecter les procédures - Conditionner, peser et filmer des palettes, des produits, selon les procédures en vigueur - Nettoyer et ranger du matériel et la zone de travail - Ranger des produits ou marchandises selon leurs dates de validité et les conditions de conservation - Préparer l'expédition avec organisation des produits par palette selon le transporteur et la destination - Assurer la manutention des marchandises - Contrôler la qualité des produits - Gérer les flux de marchandises entre l'espace de stockage et d'entreposage et les surfaces de vente en magasin - Charger et décharger des palettes - Préparation d'une commande - Utilisation d'engins de manutention non motorisés (transpalette, diable...) - Règles et consignes de sécurité - Gestes et postures de manutention

Dynamisme - Capacité à respecter les délais - Autonomie - Méthode - Polyvalence

Vos avantages Synergie:

+10% IFM + 10% CP,

CSE Synergie,

Prime Participation + CET à 6%,

Aides et Services (Mutuelle - Logement - Garde d'enfants...)

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2342073