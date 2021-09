Embarquez avec Start People...

POSTE :

PREPARATEUR DE VEHICULE NEUF (H/F)

Notre client, gestionnaire d'un parc de véhicules neufs à Sausheim, recherche des Préparateurs de véhicules neufs (H/F) titulaires du permis B depuis au moins 2 ans.

Votre mission est la suivante :

- Esthétique : Nettoyage intérieur et extérieur des véhicules. Ponçage et lustrage (lors de défauts constatés sur la carrosserie). Gravage.

- Mécanique : Pose de plaques d'immatriculation. Ajout de liquide lave glace. Montage des enjoliveurs. Pression des pneus.

- Diagnostic : Passage mode usine au mode prêt à l'emploi par un particulier (se fait sur ordinateur).



Votre poste pourra évoluer vers le contrôle qualité des véhicules ainsi que la préparation et la vérification des véhicules destinés à être livrés rapidement.





PROFIL :

Idéalement, nous recherchons des personnes volontaires, sérieuses et soucieuses du respect des process mis en place pour lesquels une formation est assurée lors de votre intégration.

Horaires de travail :2x8. Taux horaire : 10,25€ /h + prime au bout de 6 mois

Longue mission,



Prêt à vous lancer ? Postulez ! Adressez-nous votre candidature par mail : "Veuillez postuler via le site" ou contactez-nous au 0389569696

