Net & Co intervient dans la préparation, le stockage et la livraison de véhicules au niveau national, pour une grande marque automobile.

Au sein de notre équipe vous effectuez la préparation mécanique et esthétique des véhicules neufs et d'occasions.

De préférence vous maîtrisez les techniques de nettoyage automobile.

Vos principales missions sont:

Réaliser le nettoyage intérieur et extérieur des véhicules,

Réaliser les préparations mécanique et esthétique des véhicules,

Pose de plaques d'immatriculation

Vous faites preuve de rigueur et de minutie sur les véhicules. Vous respectez les consignes de sécurité et de qualité ainsi que les normes d'hygiène et de propreté.

Vous possédez l'envie de satisfaire au mieux les clients.

Etre disponible, poste à pourvoir dès que possible.

Durée hebdomadaire de travail 35h.

Permis B exigé.

Mutuelle, CE

Type d'emploi : Temps plein, CDD

Salaire : 1 589,00? par mois

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/124GWYB