Description du poste :

A nos yeux, l'approche humaine est essentielle pour réussir un recrutement.



Nous recrutons Un (e) Préparateur en Pharmacie H/F dans un établissement du haut-rhin.



Cadre et conditions de travail agréables



Prise de poste à définir, le plus rapidement possible.

Description du profil :

Vous avez le Brevet Professionnel de Préparateur en pharmacie et une première expérience serait un plus.



Vous êtes consciencieux, volontaire, à l'écoute, ponctuel et disponible.



Vous avez une bonne résistance physique ?



Vous êtes pédagogue et avez de l'empathie ?



Vous êtes passionné(e) par votre métier ? Vous vous reconnaissez dans la description du profil ?



N'hésitez plus, contactez-nous

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2343712