Description du poste :

Vous avez un bon sens relationnel et vous avez l'esprit d'équipe ? Vous avez frappé à la bonne porte !

Vitalis Médical Mulhouse, agence de recrutement spécialisée dans le secteur médical, paramédical et social, recrute un Préparateur(-trice) en Pharmacie pour travailler au sein d'une structure située sur le secteur de Cernay.

Nous sommes une agence à taille humaine, à votre écoute et qui vous accompagne au quotidien.

Comme vous, nous avons choisi de placer l'humain au centre de nos pratiques professionnelles !

Notre équipe prend le temps de vous écouter, de comprendre votre parcours et votre projet professionnel, afin de mieux vous guider vers les opportunités qui vous correspondent.

Dès la 1ère heure (en intérim ou vacation ou CDD) vous bénéficiez de notre comité d'entreprise en ligne SWILE et des avantages du FASTT.

Vos missions

Rattaché(e) au Pharmacien, vos principales missions sont les suivantes :

* Accueil et service auprès de la clientèle ;

* Réception, rangement et gestion des stocks de médicaments ;

* Délivrance et préparation des médicaments sous contrôle du Pharmacien ;

* Réalisation des préparations (pommades, gélules, protocoles) sous la responsabilité du Pharmacien ;

* Vente de produits parapharmaceutiques (cosmétiques) et des appareillages médicaux.

Description du profil :

Pré-requis

* Titulaire du Brevet professionnel de Préparateur en Pharmacie.

Profil recherché

Si vous disposez d'un bon sens de l'organisation, d'une grande rigueur professionnelle et vous aimez le contact humain, ce poste est fait pour vous !

N'hésitez pas à nous contacter :)

Temps de travail : Taux d'activité à convenir + horaires flexibles

Informations complémentaires

Type de contrat : CDD

Temps de travail : Temps plein

