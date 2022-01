Sous la responsabilité du cadre de santé, vos missions seront de préparer et dispenser des médicaments et des dispositifs médicaux stériles.

Dans ce cadre, les activités principales seront les suivantes :

- Préparation et conditionnement de médicaments

- Délivrance des médicaments et de dispositifs médicaux stériles aux services

- Information, explication et recommandations nécessaires sur le bon usage des médicaments, des dispositifs médicaux stériles et autres produits

- Constitution et contrôles des dotations de services dans le respect des règles de détention et de conservation

- Gestion des stocks : inventaire, approvisionnement, contrôle et traçabilité

- Traçabilité des médicaments et des dérivés sanguins

Poste ouvert à temps plein.

36 heures hebdomadaires sur 4,5 jours.

Amplitude horaire de 8h00 ou 8h30 à 16h30 ou 17h00.

Pause déjeuner de 30 minutes.

Pas de travail le samedi.

