Prince Harry et Meghan Markle : J-1 avant le mariage

Samedi 19 mai, le prince Harry et Meghan Markle vont se marier. Plus de 600 invités sont attendus dans la chapelle Saint-George du château de Windsor. Parmi eux quelques célébrités comme Victoria et David Beckham, Serena Williams et les Spice Girls qui pourraient exceptionnellement se reformer pour l’occasion. Selon TMZ, une immense star devrait chanter au mariage du prince Harry et de Meghan Markle, c’est Elton John. Il avait ému la planète en interprétant “Candle in the Wind” lors des funérailles de Lady Diana en 1997.