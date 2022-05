Nous recherchons un Opérateur programmeur sur Commandes Numériques (H/F) pour notre client, une société spécialisé dans l'affutage d'outillage.

En tant que programmeur sur commandes numériques et sous la responsabilité du chef d'atelier, vous utiliserez des programmes existants pour :

- Prendre connaissance du dossier de fabrication,

- Sélectionner les programmes à utilise,

- Réaliser l'affûtage d'outils de coupes,

- Fabriquer des outils coupants,

- Contrôler et surveiller le déroulement et le fonctionnement de l usinage.

- Suivre des productions lancées,

- Réaliser le contrôle des pièces

- Assurer l entretien de la machine et la maintenance au premier niveau

Vous travaillerez dans un environnement propre et dans une société à la pointe dans son domaine.

Rémunération selon le profil + avantages.

Mission intérim pouvant débouché sur un CDI.