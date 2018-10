Bruno Mars fêtait ses 33 ans ce lundi et Ed Sheeran lui a rendu visite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Sur une vidéo postée par Bruno Mars, on peut voir la star anglaise, à la guitare, reprendre Happy Birthday To You, mais en remplaçant le nom de Bruno par « Two-Times Super Bowl performing Bruno », soit « Bruno qui a joué deux fois au Super Bowl » !