QUEERevolution's Night by Colm'arc en ciel
La QUEERevolution’s Night proposera un voyage musical à travers les grands hymnes qui ont marqué l’histoire de la communauté LGBTQIA+, de la disco aux sons contemporains. Ces musiques ont accompagné les combats, les espoirs et les conquêtes d’une communauté qui a souvent trouvé dans l’art un espace d’expression, de résistance et d’émancipation. Parce qu’elles occupent une place centrale dans cette histoire, les performances drag seront également à l’honneur. Véritables figures culturelles et artistiques, les drag queens et drag performers perpétuent un héritage mêlant créativité, engagement et célébration de la diversité. Pour cette édition, DJ Merlin.wav sera aux platines. Le public sera également accompagné par les artistes de la House of Wonders, ainsi que par MOndaME De cOeuR et Mété Oh Right, qui guideront les participant·es à travers les époques et les univers emblématiques de la culture queer. La soirée débutera dès 19h30 dans une ambiance conviviale avec un temps d’accueil et de restauration. Un Happy Hour sera proposé jusqu’à 20h30, avant de laisser place aux animations, aux performances et à la fête. Les participant·es pourront profiter d’un repas composé de grillades, de salades et d’un dessert. À partir de 22h00, la soirée prendra une dimension résolument festive avec une grande session de clubbing jusqu’à 3h00 du matin, célébrant les sons qui ont marqué plusieurs générations de personnes LGBTQIA+ et de leurs allié·es.
Lieu
68000 Colmar
Date
du 26 juin 2026 à 19h30
au 27 juin 2026 à 3h00