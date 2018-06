RDV ce soir pour la 13eme édition de Chipo’Zik !

Ça y est, on y est, c’est le jour J. Le jour de Chipo’Zik !

Chipo’zik, c’est, on vous le rappelle, un festival étudiant en plein air! Une nuit blanche avec concerts, frites et chipos. CHipo et Zik, d’où le nom de la manifestation!

On en est déjà à la 13ème édition et si l’évènement prend de plus en plus d’ampleur, les maîtres mots eux ne changent pas : gratuité, convivialité et accessibilité.

Concrètement, la soirée débutera à 18 h sur l’allée centrale du campus de l’Illberg avec un grand barbecue. Puis place à la musique avec cette année, les princes de l’électro-soul en tête d’affiche : duo de DJ parisien “The geek x VRV”. A leur coté, le groupe “Tree Kong” ( Ska) , “Jive Me” (aux couleurs plus vintage) ou encore “Tout allant Vers” (groupe aux rythmes manouches reggae rock et ska).

Une affiche prometteuse et éclectique !

En clair, pas la peine de chercher ou passer la soirée : Chipo’zik n’attend plus que vous. RDV au campus de l’Illberg dès 18h. 7 000 personnes sont attendues.

Florfm partenaire de l’évènement !

Infos à retrouver sur le site www.chipozik.com.