Vous assurerez l'accueil des clients de l'hôtel de 23h à 7h et serez amené(e) à travailler les week-ends et les jours fériés (un week-end off par mois).

Vous disposez d'une bonne aisance communicative et vous savez être à l'écoute de la clientèle par votre disponibilité et votre bonne humeur. La pratique de l'anglais (niveau avancé) est indispensable. L'Allemand serait un plus.

Une formation ou une exéprience en hôtellerie n'est pas exigée. Le candidat pourra être formé sur le poste dans la mesure où il est doté d'un fort potentiel relationnel.



Vos missions principales seront :

- accueil physique et téléphonique des clients ainsi que traitement administratif des chek-in/check-out

- entretien du poste de travail

- préparation des salles de séminaires

- préparation de la salle des petits déjeuners et passage de relais à l'équipe de relève (donner des consignes)

