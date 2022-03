Créée en avril 2015, l'entreprise se lance le pari de révolutionner le marché du travail temporaire et de casser les idées reçues des agences d'intérim traditionnelles. Pari réussi, Staffmatch affiche aujourd'hui une couverture nationale, une centaine de collaborateurs permanents et plus de 50 000 collaborateurs intérimaires.

Dans le cadre du développement d'un de ses clients basé sur Colmar, Staffmatch recherche un réceptionniste.

Vos missions :

- Effectuer l'accueil physique et téléphonique des clients ;

- Gérer les réservations dans toute la France ;

- Préparer et débarrasser le buffet ;

- Aider au ménage.

Profil :

- Vous êtes idéalement issu d'une formation en hôtellerie ;

- Vous êtes autonome et dynamique ;

- Vous êtes à l'aise au téléphone ;

- Vous avez idéalement une première expérience en tant que réceptionniste ;

- Vous avez le sens du service et êtes à l'écoute.

Informations supplémentaires :

- Contrat : intérim ;

- Date prise de poste : début avril ;

- Journées travaillées : du lundi au dimanche ;

- Horaires : variables (2 shifts).

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/129WFLM